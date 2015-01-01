Черная материя. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Черная материя
1-й сезон
9-я серия

Черная материя (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.52015, Dark Matter
Фантастика, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экипаж заброшенного космического корабля пробуждается от анабиоза, без воспоминаний о том, кто они и как они поднялись на борт. Сталкиваясь с угрозами на каждом шагу, они должны работать вместе, чтобы выжить. Их путешествие наполнено местью, предательством и скрытыми тайнами.

Сериал Черная материя 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная материя»