Черная материя
1-й сезон

Черная материя (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.52015, Dark Matter 13 серий
Фантастика, Триллер18+

О сериале

Фантастический триллер о приключениях экипажа космического корабля в 1 сезоне бесплатного онлайн сериала «Черная материя» в высоком качестве у нас на портале.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

