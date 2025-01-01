Чебурашка (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сосульки
Чебурашка
1-й сезон
Сосульки
8.02025, Сосульки
0+

Контент станет доступным 25.10.2025

Чебурашка (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 9

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анимационный сериал «Чебурашка» (2025) возвращает на экраны любимых героев в совершенно новой истории, полной доброты, юмора и захватывающих приключений.

На этот раз Чебурашка и его верный друг Крокодил Гена решают стать настоящими помощниками всех соседей уютного городка, где они живут. Ребята решают открыть «Бюро добрых дел» — место, куда каждый может прийти со своей просьбой, будь то починка сломанной вещи, помощь в учебе или даже поиск новых друзей. Конечно, их решения далеко не всегда идеальны и порой приводят к смешным ситуациям, но искренность и желание поддержать делают друзей по-настоящему незаменимыми. Однако мирному начинанию сразу появляется противник — хитрая и неугомонная Шапокляк. Она организует «Бюро недобрых дел», чтобы вставлять палки в колеса Чебурашке и Гене. Ее проказы превращают каждый эпизод в маленькое сражение добра и озорства, где важнее всего не победа, а умение оставаться честными, дружелюбными и верить в силу фантазии.

«Чебурашка» (2025) — мультсериал, который обещает подарить детям веселые и добрые приключения, а взрослым — теплое чувство ностальгии.

Сериал Сосульки 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

