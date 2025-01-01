Контент станет доступным 25.10.2025
Чебурашка (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 1
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 2
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 3
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 4
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 5
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 6
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 7
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 8
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 9
- 0+25октября
Чебурашка
Сезон 1 Серия 10
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 11
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 12
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 13
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 14
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 15
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 16
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 17
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 18
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 19
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 20
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 21
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 22
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 23
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 24
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 25
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 26
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 27
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 28
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 29
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 30
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 31
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 32
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 33
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 34
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 35
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 36
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 37
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 38
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 39
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 40
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 41
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 42
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 43
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 44
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 45
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 46
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 47
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 48
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 49
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 50
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 51
- 0+Скоро
Чебурашка
Сезон 1 Серия 52
О сериале
Анимационный сериал «Чебурашка» (2025) возвращает на экраны любимых героев в совершенно новой истории, полной доброты, юмора и захватывающих приключений.
На этот раз Чебурашка и его верный друг Крокодил Гена решают стать настоящими помощниками всех соседей уютного городка, где они живут. Ребята решают открыть «Бюро добрых дел» — место, куда каждый может прийти со своей просьбой, будь то починка сломанной вещи, помощь в учебе или даже поиск новых друзей. Конечно, их решения далеко не всегда идеальны и порой приводят к смешным ситуациям, но искренность и желание поддержать делают друзей по-настоящему незаменимыми. Однако мирному начинанию сразу появляется противник — хитрая и неугомонная Шапокляк. Она организует «Бюро недобрых дел», чтобы вставлять палки в колеса Чебурашке и Гене. Ее проказы превращают каждый эпизод в маленькое сражение добра и озорства, где важнее всего не победа, а умение оставаться честными, дружелюбными и верить в силу фантазии.
«Чебурашка» (2025) — мультсериал, который обещает подарить детям веселые и добрые приключения, а взрослым — теплое чувство ностальгии.
