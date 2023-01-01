Чайный салон «Ла Модерна» (сериал, 2023) сезон 1 серия 115 смотреть онлайн

Чайный салон «Ла Модерна». Сезон 1. Серия 115
Чайный салон «Ла Модерна»
1-й сезон
115-я серия
8.22023, La Moderna
Драма18+
О сериале

Захватывающие истории нескольких сотрудниц утонченного чайного заведения в центре Мадрида. Ретро-драма «Чайный салон "Ла Модерна"» — сериал о женщинах в бурные для Испании 30-е годы XX века. Смотрите сериал «Чайный салон "Ла Модерна"» в подписке Amediateka на Wink.

Новое время в самом разгаре. В испанской столице началась пора серьезных изменений, свежих культурных и интеллектуальных течений. В то же время жители Мадрида чувствуют влияние социальной и политической нестабильности. Но есть в Мадриде заведение неподалеку от центральной площади Пуэрта-дель-Соль, которое отделено от внешних проблем. Это чайный салон «Ла Модерна». Его шикарно декорированные интерьеры и изысканное меню привлекают уважаемых гостей: высокопоставленных военных, актеров, чиновников, бизнесменов и прочих сливок общества. Но есть в салоне люди, которые проводят здесь гораздо больше времени, еле сводя концы с концами — это его сотрудницы. Одетые в элегантные костюмы, они обслуживают гостей, говорят с ними только при особой необходимости и хранят секреты сильных мира сего. Среди них оказывается и Матильда, амбициозная девушка, мечтающая построить карьеру. В «Ла Модерна» она встретит свою вторую семью и окажется втянута в мир интриг и тайн.

Страна
Испания
Жанр
Драма
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

