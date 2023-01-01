Чайный салон «Ла Модерна» (сериал, 2023) сезон 1 серия 104 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Захватывающие истории нескольких сотрудниц утонченного чайного заведения в центре Мадрида. Ретро-драма «Чайный салон "Ла Модерна"» — сериал о женщинах в бурные для Испании 30-е годы XX века. Смотрите сериал «Чайный салон "Ла Модерна"» в подписке Amediateka на Wink.
Новое время в самом разгаре. В испанской столице началась пора серьезных изменений, свежих культурных и интеллектуальных течений. В то же время жители Мадрида чувствуют влияние социальной и политической нестабильности. Но есть в Мадриде заведение неподалеку от центральной площади Пуэрта-дель-Соль, которое отделено от внешних проблем. Это чайный салон «Ла Модерна». Его шикарно декорированные интерьеры и изысканное меню привлекают уважаемых гостей: высокопоставленных военных, актеров, чиновников, бизнесменов и прочих сливок общества. Но есть в салоне люди, которые проводят здесь гораздо больше времени, еле сводя концы с концами — это его сотрудницы. Одетые в элегантные костюмы, они обслуживают гостей, говорят с ними только при особой необходимости и хранят секреты сильных мира сего. Среди них оказывается и Матильда, амбициозная девушка, мечтающая построить карьеру. В «Ла Модерна» она встретит свою вторую семью и окажется втянута в мир интриг и тайн.
Чтобы присоединиться к ней, смотрите сериал «Чайный салон "Ла Модерна"» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Чайный салон «Ла Модерна» 1 сезон 104 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ICРежиссёр
Isaac
Cantero
- ЛБРежиссёр
Лилиана
Боканегра
- ПМРежиссёр
Педро
Мартинес Сифунтес
- СРАктриса
Сара
Риверо
- ТУАктриса
Тереса
Уртадо де Ори
- БМАктриса
Барбара
Местанса
- ЛГАктёр
Льоренс
Гонсалес
- КСАктёр
Карлес
Санхайме
- AFАктёр
Andrea
Fiorillo
- МХАктриса
Мария
Хосе Парра
- BGАктриса
Berta
Galo
- ХМАктёр
Хавьер
Мусуа
- АФАктриса
Альба
Фернандес
- УМПродюсер
Умберто
Миро
- ФЛПродюсер
Фернандо
Лопез Пуг
- ICПродюсер
Isaac
Cantero
- МГХудожница
Марта
Гомез
- ХКОператор
Хуан
Карлос Де Ла Торре
- ЭБОператор
Эду
Биуррун
- ХДКомпозитор
Хесус
Диас