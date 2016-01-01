Часы отчаяния. Сезон 1. Серия 3
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Часы отчаяния (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.52016, Desperate Hours
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Проект о величайших катастрофах последних 100 лет дает возможность сравнить происшествия во времени и на расстоянии и решить, какое из них самое страшное.

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Рейтинг

6.0 IMDb