Часы отчаяния (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Desperate Hours 1 сезон
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 2
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 4
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 5
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 6
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 8
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 10
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Часы отчаяния
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Внезапное катастрофическое событие, приводящее к большим человеческим жертвам, ущербу или лишениям, например, наводнение, торнадо, авиакатастрофа или землетрясение. Это не только документальный фильм, но и живой рассказ о драматических событиях в реальном времени. В этом уникальном 13-серийном сериале вы станете очевидцем величайших катастроф последних 100 лет, и у вас будет редкая возможность сравнить катастрофы во времени и на расстоянии и решить, какая из них, по вашему мнению, самая страшная.
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Информация
СтранаЧехия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.0 IMDb