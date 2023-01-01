Часы отчаяния (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Внезапное катастрофическое событие, приводящее к большим человеческим жертвам, ущербу или лишениям, например, наводнение, торнадо, авиакатастрофа или землетрясение. Это не только документальный фильм, но и живой рассказ о драматических событиях в реальном времени. В этом уникальном 13-серийном сериале вы станете очевидцем величайших катастроф последних 100 лет, и у вас будет редкая возможность сравнить катастрофы во времени и на расстоянии и решить, какая из них, по вашему мнению, самая страшная.



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