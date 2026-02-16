Чадо из ада. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Чадо из ада
1-й сезон
4-я серия
8.82021, Чадо из ада. Сезон 1. Серия 4
Реалити - шоу18+
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Чадо из ада (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

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