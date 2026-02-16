WinkСериалыЧадо из ада1-й сезон1-я серия
8.92021, Чадо из ада. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу18+
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Чадо из ада (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.