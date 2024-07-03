Цикл документальных фильмов «Бывшие» — это истории о людях, которые раньше были друзьями, коллегами по работе или супругами. Интриги, ссоры и прочие обстоятельства сделали их непримиримыми врагами. Даже спустя много лет «бывшие» не могут найти общий язык и простить прошлые обиды.

