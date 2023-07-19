Быть вместе (сериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

История вращается вокруг четырех женщин, которые приближаются к своему тридцатилетию, поскольку они поддерживают друг друга и наблюдают за ростом и изменениями друг друга. Ся Янь (Сунь И), Хань Шуан (Ма Ли), Чжао Сяолэй (Ду Юй Чэнь) и Сян Нань (Чжан Вэнь) - близкие подруги со времен университета. После окончания все четверо живут и работают в одном городе.

Ся Янь стремится создать качественное приложение, которое может изменить образ жизни людей. Она работает в ИТ-индустрии и, благодаря ее кропотливой работе, становится одним из представителей проекта SG Organization. Она также обретает настоящую любовь после ряда бурных отношений.

Чтобы осуществить свою мечту стать дизайнером, Хань Шуан, из богатой семьи, решает выскочить из своей зоны комфорта. Она начинает с самого низа, и становится работницей в магазине дизайнерской мебели. Она и доктор Ма Ке становятся парой после различных схваток.

Чжао Сяолэй происходит из традиционной семьи. За день до свадьбы ее бойфренд порвал с ней. Получив поддержку от своей семьи, она наконец выходит из тени своих отношений и вновь обретает уверенность в себе.

Сян Нань – врач, которая кажется спокойной и логичной, но на самом деле она внутренне закрыта. Однажды Сян Нань столкнулась с несчастным случаем, который помогает ей вернуть веру в жизнь.

