Налаженная жизнь Джорджа, Митчелла и Энни сильно осложняется. У Джорджа появляется девушка Нина. У Митчелла проблемы с полицией и двумя могущественными вампирами. Также друзья попадают в поле зрения таинственной организации, занимающейся исследованием сверхъестественных сил.

