Зубик для феи
Wink
Детям
Буренка Даша
1-й сезон
Зубик для феи

Буренка Даша (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 106 смотреть онлайн

8.82017, Зубик для феи
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уникальное предложение для всех, кто любит петь! Красочный караоке-мультсериал для всех возрастов в песенной форме расскажет о приключениях добродушной бурeнки Даши и ее веселой семейки. Следите за обаятельными героями и пойте вместе с ними!

Страна
Беларусь
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск