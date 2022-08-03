От квадрата до овала
Wink
Детям
Буренка Даша
1-й сезон
От квадрата до овала

Буренка Даша (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

8.82017, От квадрата до овала
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уникальное предложение для всех, кто любит петь! Красочный караоке-мультсериал для всех возрастов в песенной форме расскажет о приключениях добродушной бурeнки Даши и ее веселой семейки. Следите за обаятельными героями и пойте вместе с ними!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск