Будь по-твоему. Сезон 1. Серия 36
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Будь по-твоему
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36-я серия

Будь по-твоему (сериал, 2010) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

7.82010, Будь по-твоему. Сезон 1. Серия 36
ТВ-шоу, Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Проблемы в отношениях, которые на первый взгляд кажутся обычными и мелкими, но приводят к серьезным конфликтам. Редкий счастливец не сталкивался с ними. Семейная жизнь трещит по швам, рушатся дружеские, родственные связи – и где набраться мудрости, чтобы восстановить отношения? Американцы в таких случаях традиционно идут к психоаналитику, россияне – жалуются родственникам и друзьям. А советы близких далеко не всегда идут на пользу, а то и усугубляют ситуацию. Программа «Будь по-твоему» предлагает зрителю более конструктивный вариант – учиться разрешать свои личные проблемы на чужом примере.
Задача психологов – участников программы – разобраться в причинах конфликта и помочь людям услышать друг друга. Прекрасно, если в финале один из героев сможет произнести заветную фразу «Будь по-твоему», то есть согласится принять точку зрения противоположной стороны.
Автор оригинальных тренингов, писатель Радислав ГАНДАПАС здесь впервые выступает в роли телеведущего и, без сомнений, станет для зрителя настоящим открытием.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу, Документальные

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