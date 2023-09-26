Проблемы в отношениях, которые на первый взгляд кажутся обычными и мелкими, но приводят к серьезным конфликтам. Редкий счастливец не сталкивался с ними. Семейная жизнь трещит по швам, рушатся дружеские, родственные связи – и где набраться мудрости, чтобы восстановить отношения? Американцы в таких случаях традиционно идут к психоаналитику, россияне – жалуются родственникам и друзьям. А советы близких далеко не всегда идут на пользу, а то и усугубляют ситуацию. Программа «Будь по-твоему» предлагает зрителю более конструктивный вариант – учиться разрешать свои личные проблемы на чужом примере.

Задача психологов – участников программы – разобраться в причинах конфликта и помочь людям услышать друг друга. Прекрасно, если в финале один из героев сможет произнести заветную фразу «Будь по-твоему», то есть согласится принять точку зрения противоположной стороны.

Автор оригинальных тренингов, писатель Радислав ГАНДАПАС здесь впервые выступает в роли телеведущего и, без сомнений, станет для зрителя настоящим открытием.

