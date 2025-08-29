Кухня британских ученых
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Британские ученые доказали
1-й сезон
Кухня британских ученых

Британские ученые доказали (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2015, Кухня британских ученых
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учёные веками исследовали мир, познавали его законы и помогали человечеству развиваться и шагать вперёд. О том, какие открытия сделали британские люди науки, расскажет телесериал.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
29 мин / 00:29

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