8.22022, Branson
Документальные, Исторические18+
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Брэнсон (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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Сюжет
История жизни знаменитого предпринимателя Ричарда Брэнсона. От совсем юного издателя студенческого журнала до одного из самых успешных бизнесменов планеты: документальная лента покажет, какой путь пришлось пройти основателю мегакорпорации Virgin Group. Картина включает в себя многочисленные интервью с членами семьи предпринимателя, его друзьями и деловыми партнерами, а также редкие архивные видеозаписи.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
7.1 IMDb