Брэнсон. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Брэнсон
1-й сезон
1-я серия
8.22022, Branson
Документальные, Исторические18+
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Брэнсон (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История жизни знаменитого предпринимателя Ричарда Брэнсона. От совсем юного издателя студенческого журнала до одного из самых успешных бизнесменов планеты: документальная лента покажет, какой путь пришлось пройти основателю мегакорпорации Virgin Group. Картина включает в себя многочисленные интервью с членами семьи предпринимателя, его друзьями и деловыми партнерами, а также редкие архивные видеозаписи.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Документальные

Рейтинг

7.1 IMDb