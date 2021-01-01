Братцы кролики: Байки старого замка (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Истории о двух братьях кроликах — Оскаре и Адаме и их сестре Мэри, живущих в старинном замке по соседству с древними тайнами, привидениями и сказочными обитателями маленькой страны чудес. Главные герои не обязательно белые, но точно пушистые. Они где-то символизируют плодовитость и жизненную силу, где-то мастерски дурачат врагов, а где-то смотрят на луну и готовят эликсир бессмертия.



