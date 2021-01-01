8.42021, Братцы кролики: Байки старого замка. Сезон 1. Серия 19
Мультсериалы6+
Братцы кролики: Байки старого замка (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Истории о двух братьях кроликах — Оскаре и Адаме и их сестре Мэри, живущих в старинном замке по соседству с древними тайнами, привидениями и сказочными обитателями маленькой страны чудес. Главные герои не обязательно белые, но точно пушистые. Они где-то символизируют плодовитость и жизненную силу, где-то мастерски дурачат врагов, а где-то смотрят на луну и готовят эликсир бессмертия.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Семенов
- ТВАктриса
Татьяна
Весёлкина
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- СЕСценарист
Сергей
Е. Динов
- БЧСценарист
Борис
Чертков
- ЕЛСценарист
Евгений
Ленский
- ДССценарист
Дмитрий
Семенов
- ИИПродюсер
Илья
Иванов
- ЕЛПродюсер
Евгений
Ленский
- ДСПродюсер
Дмитрий
Семенов
- МДХудожница
Маргарита
Дружинина