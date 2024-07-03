«Брак без жертв» — цикл передач о серьезных отношениях между мужчиной и женщиной. Как сделать брак счастливым, не совершить ошибки в выборе партнера, не нарваться на брачного афериста, не разориться на праздновании свадьбы — обо всем этом и многом другом расскажут в программе «Брак без жертв».

