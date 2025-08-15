Босс, не соблазняйте меня. Сезон 1. Серия 61
Wink
Сериалы
Босс, не соблазняйте меня
1-й сезон
61-я серия

Босс, не соблазняйте меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

6.92024, My CEO, Stop Seducing Me
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Босс, не соблазняйте меня!" — страстная история любви, где случайная ночь меняет все!
Венди, преданная бывшим парнем Бобом, неожиданно проводит ночь с его молодым дядей — Райаном, властным боссом ее компании. Он влюбляется с первого взгляда, но Венди не верит, что такой влиятельный мужчина может искренне интересоваться обычной девушкой. Чтобы завоевать ее доверие, Райан предлагает сделку: притвориться парой, чтобы проучить Боба. Но Венди уверена — она лишь инструмент в его игре. Сможет ли начальник доказать свои настоящие чувства?
Искушение, ревность, пылкие признания — в этом вертикальном сериале, где статус и предрассудки рушатся перед настоящей любовью!

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг