Босс, не соблазняйте меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

"Босс, не соблазняйте меня!" — страстная история любви, где случайная ночь меняет все!

Венди, преданная бывшим парнем Бобом, неожиданно проводит ночь с его молодым дядей — Райаном, властным боссом ее компании. Он влюбляется с первого взгляда, но Венди не верит, что такой влиятельный мужчина может искренне интересоваться обычной девушкой. Чтобы завоевать ее доверие, Райан предлагает сделку: притвориться парой, чтобы проучить Боба. Но Венди уверена — она лишь инструмент в его игре. Сможет ли начальник доказать свои настоящие чувства?

Искушение, ревность, пылкие признания — в этом вертикальном сериале, где статус и предрассудки рушатся перед настоящей любовью!

