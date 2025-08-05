Босс мафии — мой слуга. Сезон 1. Серия 42
Wink
Сериалы
Босс мафии — мой слуга
1-й сезон
42-я серия

Босс мафии — мой слуга (сериал, 2024) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

6.52024, My Mafia Servant
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

София теряет все, когда кафе ее семьи хочет отобрать грозный мафиози Марко Денаро. Судьба сводит их неожиданно — она случайно сбивает его машиной!
Очнувшись без памяти, Марко принимает Софию за свою спасительницу. Чтобы защитить кафе, она скрывает правду… и неожиданно видит его другим — нежным и заботливым. Между ними вспыхивает страсть.
Но когда память возвращается, Марко забывает их любовь. Теперь он снова опасный мафиозо, а София уверена: он убил её отца. Ненависть, плен, попытка мести — но почему он не может нанести последний удар?
Смогут ли они распутать кровавую ложь и вернуть друг друга?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг