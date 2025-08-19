Большой скачок (сериал, 2012) сезон 1 серия 130 смотреть онлайн бесплатно

Проект «Большой скачок» — научно-популярная познавательная линейка о достижениях российской и мировой науки, цель которой — рассказать в интересной и доступной форме о вещах и явлениях, которые окружают человека в повседневной жизни, и о том, как они влияют на жизнь самого человека.



Герои фильмов — ученые, инженеры, изобретатели — люди, которые меняют наш мир день за днем. «Большой скачок» рассказывает и показывает, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают.



Главная цель проекта «Большой скачок» — популяризация российской науки. Большинство зрителей даже не представляют, что происходит в современной российской науке. Сегодня наши ученые разрабатывают уникальные технологии, зачастую не имеющие аналогов в мире. Рассказывая о современной российской науке, мы не забываем и о ее великом прошлом — о советских ученых, их достижениях и вкладе в мировую науку.

