Большой кэш (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Новый телепроект — азартная игра, где за право обладать большим денежным призом сразятся две команды по три человека. Этот турнир – настоящий вызов, ведь каждому участнику соревнований придется показать все, на что он способен. Иногда в режиме турнира героям предстоит бороться не только с соперниками, но и с собственными страхами и фобиями. Никто не знает, что его ждет. Возможно, для победы кому-то понадобиться прыгнуть выше головы – заставить себя сделать татуировку, поцеловать лягушку, полакомиться насекомыми или станцевать со змеями.

