Большой кэш. Сезон 2. Серия 4
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Сериалы
Большой кэш
2-й сезон
4-я серия
8.32023, Большой кэш. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу18+
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Большой кэш (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый телепроект — азартная игра, где за право обладать большим денежным призом сразятся две команды по три человека. Этот турнир – настоящий вызов, ведь каждому участнику соревнований придется показать все, на что он способен. Иногда в режиме турнира героям предстоит бороться не только с соперниками, но и с собственными страхами и фобиями. Никто не знает, что его ждет. Возможно, для победы кому-то понадобиться прыгнуть выше головы – заставить себя сделать татуировку, поцеловать лягушку, полакомиться насекомыми или станцевать со змеями.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

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