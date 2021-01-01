Боевой континент. 2021 (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Юноша с подругой отправляются в престижную академию, чтобы изучать искусство боевой магии и стать мастерами духа. Яркая фэнтезийная дорама с актером из популярного сериала «Неукротимый: Повелитель Чэньцин».
Тан Сань рос без матери с отцом-кузнецом. У него появилась мечта получить титул мастера духа. В местной Академии духовных мастеров он встречает веселую и смелую Сяо Ву, с которой потом отправляется на континент Доуло, где обучают искусству боевой магии. Там ребята объединяются с пятью талантливыми учениками и образуют «Отряд семи дьяволов». Вместе они попытаются вернуть славу секте Тан, в старые времена совершавшей много подвигов. Но для этого им предстоит пройти испытания огнем и мечом, а также сохранить дружбу и не потерять себя.
Смогут ли герои достичь духовного просветления и преодолеть все трудности вместе? Ступите на этот захватывающий путь вместе с героями дорамы «Боевой континент» — сериал 2021 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
