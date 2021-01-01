Боевой континент. 2021 (сериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Юноша с подругой отправляются в престижную академию, чтобы изучать искусство боевой магии и стать мастерами духа. Яркая фэнтезийная дорама с актером из популярного сериала «Неукротимый: Повелитель Чэньцин».



Тан Сань рос без матери с отцом-кузнецом. У него появилась мечта получить титул мастера духа. В местной Академии духовных мастеров он встречает веселую и смелую Сяо Ву, с которой потом отправляется на континент Доуло, где обучают искусству боевой магии. Там ребята объединяются с пятью талантливыми учениками и образуют «Отряд семи дьяволов». Вместе они попытаются вернуть славу секте Тан, в старые времена совершавшей много подвигов. Но для этого им предстоит пройти испытания огнем и мечом, а также сохранить дружбу и не потерять себя.



Смогут ли герои достичь духовного просветления и преодолеть все трудности вместе?





