В мире, где человечество живёт под постоянной угрозой вариантов — летающих существ, чьи механические щупальца испепеляют всё на своём пути, — единственной защитой являются Тудоры. Эти воины сражаются в небе на особых метлах-копьях. Молодую команду Тудоров возглавляет Фания, до сих пор не смирившаяся с таинственным исчезновением старшей сестры. Во время очередной опасной миссии по отражению атаки вариантов Фания оказывается на грани гибели. Её спасает загадочный инженер, обладающий феноменальной памятью обо всём, кроме своего прошлого. Их вынужденный союз становится началом расследования, которое может раскрыть не только судьбу сестры Фании, но и истинную природу угрозы, нависшей над миром.

