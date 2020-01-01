Бодо Бородо. БОкварь (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Самые веселые в мире уроки грамотности — с забавным учителем Бодо Бородо, которому предстоит многое узнать вместе с детьми. Бодо — лучший учитель на свете. По крайней мере, он сам так считает, потому что у него есть большая рыжая борода. А еще он уверен, что отлично знает алфавит. Вот только он постоянно путает буквы, не может отличить кастрюлю от буквы «А», а вместо Нового года празднует Новый кот. Но дети не теряют веры в своего учителя и никогда не бросят в беде. А помогают Бодо верные морфики ��— крошечные существа, которые живут у него в бороде. Учить алфавит в незабываемой компании можно, если мультфильм «Бодо Бородо. БОКварь» смотреть онлайн на Wink.



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