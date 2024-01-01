Бодо Бородо. Бодо-IT (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Рыжий Бодо все так же уверен, что он лучший учитель в мире. На этот раз он расскажет про компьютеры и интернет. По крайней мере, попытается. Мультфильм «Бодо Бородо. Бодо-IT» — поучительные и веселые уроки о современных технологиях.



Рыжий весельчак Бодо считает, что он — главный эксперт по всем вопросам. В том числе и по информационным технологиям. Бодо не прочь поделиться знаниями со своими подопечными морфиками. Однако и они, и его подруга по имени Ива Грива гораздо лучше понимают мир вокруг, поэтому учиться предстоит именно Бодо. В новых сериях он узнает, как общаться с троллями в соцсетях, как не тратить время на бесполезные видео и даже поучаствует в создании компьютерной игры.



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