Близнец. Серия 7
Wink
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Близнец
1-й сезон
7-я серия
8.12019, Twin
Триллеры, Драмы18+

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Близнец (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Остросюжетная драма о мужчине, которому нужно взять на себя роль своего успешного брата-близнеца. В главной роли – Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов». Близнецы Адам и Эрик не разговаривали друг с другом 15 лет. Эрик – бедный серфингист, с трудом сводящий концы с концами. Адам женат на Ингрид, растит двоих детей и держит локальный туристический бизнес. Когда Эрик все-таки решает обратиться к брату за помощью, их давняя вражда разгорается с новой силой, что приводит к смерти Адама, в которой оказывается замешана его жена. В страхе потерять семью и доход, Ингрид убеждает Эрика притвориться ее мужем.

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Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Близнец»