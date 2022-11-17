Близнец (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Остросюжетная драма о мужчине, которому нужно взять на себя роль своего успешного брата-близнеца. В главной роли – Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов». Близнецы Адам и Эрик не разговаривали друг с другом 15 лет. Эрик – бедный серфингист, с трудом сводящий концы с концами. Адам женат на Ингрид, растит двоих детей и держит локальный туристический бизнес. Когда Эрик все-таки решает обратиться к брату за помощью, их давняя вражда разгорается с новой силой, что приводит к смерти Адама, в которой оказывается замешана его жена. В страхе потерять семью и доход, Ингрид убеждает Эрика притвориться ее мужем.

