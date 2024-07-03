Близкие люди (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Очень эмоциональный и сентиментальный документальный проект. О том, что семья – это не штамп в паспорте, совместные кредиты и общая жилплощадь. И уж точно, не просто «ячейка общества»… Неподдельные чувства и непридуманные истории – из разных уголков страны. От звезд шоу-бизнеса, предпринимателей, чиновников, учителей, врачей и дворников.



Что делать, если жена навсегда села в инвалидное кресло, или ребенок родился с синдромом Дауна? Как ужиться с тем, что близкий человек после страшных событий, которые с ним случились, никогда не будет прежним? Как снова почувствовать любовь и опору? Кто поможет преодолеть даже самые страшные неудачи?

