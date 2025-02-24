Блич. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Блич
1-й сезон
1-я серия

Блич (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52004, Bleach
Аниме, Фэнтези12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Старшеклассник Итиго Куросаки видит другую сторону этого мира, в том числе и духов. Однажды он встречает девушку, которая умеет отправлять души умерших туда, где им положено быть. Случайно он получает её способности и начинает истреблять злых духов.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме, Триллер
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Блич»