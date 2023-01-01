Блич (мультсериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Легендарный сенен о школьнике, который стал богом смерти. Аниме «Блич» — веха поп-культуры нулевых годов, от которой и сейчас невозможно оторваться.



Ичиго Куросаки всего 15 лет. Его всегда считали немного странным из-за способности якобы видеть духов, но сейчас он занят обыч�ными переживаниями старшеклассника. Совершенно внезапно судьба наделяет мальчика сверхъестественными силами. Теперь он один из синигами — воплощений смерти, работой которых становится сражение со злыми духами и сопровождение душ усопших в загробный мир. Теперь Ичиго предстоит не только тяжелая борьба с исчадиями зла, но и масса интриг в мире Сообщества душ…



Как изменится жизнь Ичиго? Сколько новых друзей ему предстоит найти, а сколько потерять? Смотреть аниме «Блич» стоит также ради эффектных сражений, трогательных линий и крутых поворотов сюжета.



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