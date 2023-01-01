Блич (мультсериал, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Легендарный сенен о школьнике, который стал богом смерти. Аниме «Блич» — веха поп-культуры нулевых годов, от которой и сейчас невозможно оторваться.
Ичиго Куросаки всего 15 лет. Его всегда считали немного странным из-за способности якобы видеть духов, но сейчас он занят обыч�ными переживаниями старшеклассника. Совершенно внезапно судьба наделяет мальчика сверхъестественными силами. Теперь он один из синигами — воплощений смерти, работой которых становится сражение со злыми духами и сопровождение душ усопших в загробный мир. Теперь Ичиго предстоит не только тяжелая борьба с исчадиями зла, но и масса интриг в мире Сообщества душ…
Как изменится жизнь Ичиго? Сколько новых друзей ему предстоит найти, а сколько потерять? Смотреть аниме «Блич» стоит также ради эффектных сражений, трогательных линий и крутых поворотов сюжета.
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Информация
Рейтинг
- НАРежиссёр
Нориюки
Абэ
- СХРежиссёр
Сигэки
Хатакэяма
- КМРежиссёр
Кадзунори
Мидзуно
- КАРежиссёр
Кодзи
Аритоми
- АИРежиссёр
Акира
Иванага
- ККРежиссёр
Кэидзо
Кусакава
- ММАктёр
Масакадзу
Морита
- ФОАктриса
Фумико
Орикаса
- ЮМАктриса
Юки
Мацуока
- ХЯАктёр
Хироки
Ясумото
- НСАктёр
Нориаки
Сугияма
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- ММАктёр
Мицуаки
Мадоно
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- ТХАктриса
Такако
Хонда
- КМАктриса
Кая
Мацутани
- РПАктриса
Роми
Пак
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- АСАктриса
Аюми
Сэна
- ТКСценарист
Таито
Кубо
- МССценарист
Масаси
Сого
- ГЁСценарист
Гэнки
Ёсимура
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- ССКомпозитор
Сиро
Сагису