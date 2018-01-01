Блич (мультсериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Блич. Сезон 1
9.52004, Bleach 1 серия
Аниме, Фэнтези12+

О сериале

Старшеклассник Итиго Куросаки видит другую сторону этого мира, в том числе и духов. Однажды он встречает девушку, которая умеет отправлять души умерших туда, где им положено быть. Случайно он получает её способности и начинает истреблять злых духов.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

