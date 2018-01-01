Блич (мультсериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
9.52004, Bleach 1 серия
Аниме, Фэнтези12+
О сериале
Старшеклассник Итиго Куросаки видит другую сторону этого мира, в том числе и духов. Однажды он встречает девушку, которая умеет отправлять души умерших туда, где им положено быть. Случайно он получает её способности и начинает истреблять злых духов.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- НАРежиссёр
Нориюки
Абэ
- СХРежиссёр
Сигэки
Хатакэяма
- КМРежиссёр
Кадзунори
Мидзуно
- КАРежиссёр
Кодзи
Аритоми
- АИРежиссёр
Акира
Иванага
- ККРежиссёр
Кэидзо
Кусакава
- ММАктёр
Масакадзу
Морита
- ФОАктриса
Фумико
Орикаса
- ЮМАктриса
Юки
Мацуока
- ХЯАктёр
Хироки
Ясумото
- НСАктёр
Нориаки
Сугияма
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- ММАктёр
Мицуаки
Мадоно
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- ТХАктриса
Такако
Хонда
- КМАктриса
Кая
Мацутани
- РПАктриса
Роми
Пак
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- АСАктриса
Аюми
Сэна
- ТКСценарист
Таито
Кубо
- МССценарист
Масаси
Сого
- ГЁСценарист
Гэнки
Ёсимура
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- ССКомпозитор
Сиро
Сагису