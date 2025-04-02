Блеск. Сезон 1. Серия 1
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Блеск (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Блеск. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах и оказывается в мире пышных причёсок, блеска и спандекса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Блеск»