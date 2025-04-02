Блеск (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Блеск. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах и оказывается в мире пышных причёсок, блеска и спандекса.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- МАРежиссёр
Марк
А. Берли
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- ЛШРежиссёр
Линн
Шелтон
- КСРежиссёр
Клер
Скэнлон
- Актриса
Бетти
Гилпин
- БЯАктриса
Бритни
Янг
- Актёр
Марк
Мэрон
- КСАктриса
Киа
Стивенс
- СНАктриса
Сидель
Ноэль
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- ГРАктриса
Гэйл
Ранкин
- КНАктриса
Кейт
Нэш
- ЛФСценарист
Лиз
Флэхайв
- КМСценарист
Карли
Менш
- СРСценарист
Саша
Ротчайлд
- МАПродюсер
Марк
А. Берли
- ЛФПродюсер
Лиз
Флэхайв
- ТФХудожник
Тодд
Фьельстед
- АКХудожница
Альмитра
Кори
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- БМХудожница
Бет
Морган
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен