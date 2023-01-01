Блеск (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах и оказывается в мире пышных причёсок, блеска и спандекса.



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