Блеск
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Блеск (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Блеск 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах и оказывается в мире пышных причёсок, блеска и спандекса.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Блеск»