Благословенная любовь (сериал, 2018) сезон 1 серия 517 смотреть онлайн
8.92018, Ishq Subhan Allah
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Несмотря на то, что Кабир и Зара приверженцы одних и тех же взглядов, каждый из них выбирает разные способы достижения цели. Однако обоим предстоит пройти сложный путь, чтобы обрести благословенную любовь и долгожданное счастье.
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Рейтинг
5.7 IMDb