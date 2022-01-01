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Билет в один конец (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Шестеро незнакомцев приглашены в поместье миллиардера. По пути пилот вертолета вынужден совершить аварийную посадку в лесу. Ожидающие помощи люди начинают исчезать один за другим.
Сериал Билет в один конец 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 IMDb
- РУРежиссёр
Рафаэль
Уэлле
- АЛАктриса
Аник
Леме
- ЖВАктёр
Жан-Николя
Верро
- ЛПАктёр
Люк
Пикар
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- МБАктёр
Марк
Бопре
- РПАктёр
Реми-Пьер
Пакуин
- САктёр
Самиан
- ЖФАктёр
Жюль
Филип
- СМАктриса
Саша
Миглиарезе
- БДСценарист
Бернард
Данзеро
- ЭПСценарист
Энни
Пьерар
- БДПродюсер
Бернард
Данзеро
- ЖДПродюсер
Жослин
Дешенс
- ЭППродюсер
Энни
Пьерар
- МККомпозитор
Мишель
Корривуа