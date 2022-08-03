Безумцы. Сезон 4. Серия 8
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Сериалы
Безумцы
4-й сезон
8-я серия
8.62010, Mad Men
Драма18+

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Безумцы (сериал, 2010) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

США, 60-е годы ХХ века. В центре повествования — работа рекламного Агентства «Стерлинг-Купер», расположенного на престижной Медисон-авеню в центре Нью-Йорка, и жизнь его креативного директора — мастера манипуляций и интриг — Дона Дрейпера.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумцы»