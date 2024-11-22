Директор детского дома Надежда в первый рабочий день вынуждена разбираться с нерадивой мамашей, лишенной родительских прав — Татьяна пытается выяснить адрес приёмных родителей дочери Светы. Не получив ответа, она похищает дочь Нади. На помощь приходит попечитель детского дома Александр, он и является приёмным отцом дочери той самой Татьяны. Его друг Дмитрий, работающий в силовых структурах, смог быстро выяснить местонахождение Даши и спасти девочку. Александру всё больше нравится обаятельная и добрая Надя, она сможет стать хорошей мамой Свете. Но сердце Нади тянется к Дмитрию… Сейчас, правда, не самое подходящее время для романтических отношений — бывший муж Нади оказывается парализован и требует ухода. Ей приходится бросить всё, чтобы поставить его на ноги. Смогут ли мужчины понять Надежду и ответит ли Дмитрий на её чувства?

