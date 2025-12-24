БЕТСИТИ Fight Nights 132 (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Реванш, который мы ждали 10 лет: Сарнавский против Бикрева за пояс Бетсити Fight Nights в 77 кг! Нас ждет настоящая битва топов в главном событии Бетсити Fight Nights 132! Дмитрий Деревяшка Бикрев выходит в четвертый раз защищать свой пояс, но на кону не только титул. Это дело принципа, ведь Александр Тигр Сарнавский уже забирал победу в бою с Бикревым в Fight Nights целых 10 лет назад!

Также в карде продолжается Гран-при в 70 кг за 1 миллион долларов США: эксперт этого формата, двукратный победитель ГП PFL Рэй Купер Третий сразится с Фанилем Рафиковым. А еще в карде Дмитрий Васенев, Тамерлан Ашаханов, Владимир Петренко и многие другие!

