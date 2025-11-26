БЕТСИТИ Fight Nights 130 (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите на Wink Бетсити Fight Nights 130: российский тяжеловес Михаил Газаев сразился с Джейком Хейном из США! Автор одного из главных мемов российских смешанных единоборств готов в очередной раз показать, что он не шутит! Газаев сейчас набрал нереальную форму, идет на победной серии и готов сносить соперника. Хейн из США уверен: сложно ему в клетке не будет. Кто кого?

