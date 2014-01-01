Бессердечные (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Датская мистическая драма от авторов «Моста» и «Убийства». Близнецы Себастьян и Софи росли без родителей и мечтают узнать, кем они были. Годы поисков приводят сбежавших из приюта брата и сестру в элитный интернат, где они остаются жить и учиться. Вокруг Софи и Себастьяна начинает твориться какая-то чертовщина: другие ученики испытывают необъяснимый упадок сил, пообщавшись с ними, а среди жителей близлежащих территорий растет число странных смертей. Какую тайну скрывают близнецы и удастся ли им начать с чистого листа, расскажет сериал «Бессердечные» (2014), который на Wink вы можете смотреть онлайн.

