Беспокойные небожители. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Беспокойные небожители
4-й сезон
2-я серия
8.82019, God Troubles Me
Комедия, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Беспокойные небожители 4 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Девушка становится проводником для божества и кота-демона в земном мире, которые должны найти ключ к спасению человечества. Китайский аниме-сериал «Беспокойные небожители» — веселый рассказ о повседневных приключениях необычных героев. Смотрите 4 сезон аниме «Беспокойные небожители» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Су Мотин съезжает от родителей по их же просьбе. Пора бы ей научиться заботиться о себе! А вот ее настоящие родители стали причиной необычайных событий в ее жизни. Оказывается, мать и отец Су Мотин — богиня и демон. Ее причастность к обоим мирам — небесному и земному — сыграли с ней злую шутку. Теперь с девушкой поселились божество Тяньцзисин и демон-кот Дикуйсин, которым он должна объяснить, каково это — быть человеком в 21 веке, а также помочь им выполнить задание небесной канцелярии по спасению мира.

Какие забавные ситуации ждут столь разных героев? Смотрите аниме «Беспокойные небожители» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.0 IMDb