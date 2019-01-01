Беспокойные небожители 4 сезон 12 серия смотреть онлайн

Девушка становится проводником для божества и кота-демона в земном мире, которые должны найти ключ к спасению человечества. Китайский аниме-сериал «Беспокойные небожители» — веселый рассказ о повседневных приключениях необычных героев. Смотрите 4 сезон аниме «Беспокойные небожители» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Су Мотин съезжает от родителей по их же просьбе. Пора бы ей научиться заботиться о себе! А вот ее настоящие родители стали причиной необычайных событий в ее жизни. Оказывается, мать и отец Су Мотин — богиня и демон. Ее причастность к обоим мирам — небесному и земному — сыграли с ней злую шутку. Теперь с девушкой поселились божество Тяньцзисин и демон-кот Дикуйсин, которым он должна объяснить, каково это — быть человеком в 21 веке, а также помочь им выполнить задание небесной канцелярии по спасению мира.



Какие забавные ситуации ждут столь разных героев? Смотрите аниме «Беспокойные небожители» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

