Бешеный пес (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Бешеный пес
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Бешеный пес
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Сюжет
Детективная дорама об агентстве, возглавляемым бывшим сотрудником страховой компании, чья семья погибла в авиакатастрофе. Чхи Кану был счастливым отцом, работавшим в отделе расследований страховой фирмы. Когда самолет, в котором летели его жена и сын, разбивается, Кану основывает свою собственную компанию «Бешеный пес». Там он собирает команду людей, не сумевших найти свое место в обществе, но обладающих незаурядными детективными талантами. Среди ее членов оказывается Ким Минчун, брат пилота, ответственного за авиакатастрофу. Вместе они пытаются понять, кто же на самом деле виноват в случившемся. Смотрите дораму «Бешеный пес» (2017) онлайн с русской озвучкой в видеосервисе Wink, чтобы узнать все тайны произошедшего.
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